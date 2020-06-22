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    У світі

    У Нью-Йорку приберуть пам’ятник Рузвельту

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    У Нью-Йорку приберуть пам&rsquo;ятник Рузвельту - У Нью-Йорку приберуть пам’ятник Рузвельту
    У Нью-Йорку приберуть пам’ятник Рузвельту

    На думку активістів, пам’ятник Рузвельту перетворився в символ колоніальної експансії і расової дискримінації

    Американський музей природної історії в Нью-Йорку повідомив про рішення прибрати пам’ятник колишньому президенту США Теодору Рузвельту.

    Про це повідомляє The New York Times.

    Пам'ятник 26-му президенту США був встановлений у 1940 році. Рузвельт зображений сидячим верхом на коні. При цьому у коня йде індіанець і афроамериканець.

    За даними видання, таке рішення прийняло керівництво музею. З даним рішенням погодилися і влада Нью-Йорка, яка має права на пам'ятник, повідомляє видання.

    Активісти виступали за його знесення багато років. На думку багатьох, він перетворився в символ колоніальної експансії і расової дискримінації, відзначає газета.

    «Протести руху за расову справедливість, які з'явилися після вбивства Джорджа Флойда, останні тижні глибоко зворушувало музейне співтовариство. Ми бачимо, як країна і світ все частіше звертають увагу на пам'ятники, ці згубні і потужні символи системного расизму», - сказала виданню президент музею Еллен Фаттер.

    Вона зазначила, що пам'ятник Теодору Рузвельту прийшов час прибирати, додавши, що музей «не має нічого проти» політика.

    Зноси та демонтаж пам'ятників у США почалися на тлі протестів через загибель 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда в Міннеаполісі 25 травня.

    Як повідомлялося, 9 червня у Г’юстоні попрощалися з Джорджем Флойдом, чия смерть 25 травня за затримання поліцією викликала багатоденну хвилю протестів у США та інших країнах.

    Нагадаємо, Джорд Флойд був затриманий 25 травня після того, як продавець супермаркету запідозрив, що чоловік розплатився з ним підробленою купюрою. Один з поліцейських притиснув шию 46-річного афроамериканця до бетону коліном. При цьому затриманий намагався сказати, що не може дихати. Наступного дня чорношкірий чоловік помер.

    Після смерті Флойда в десятках американських міст почалися масові протести проти поліцейського свавілля. У деяких випадках вони супроводжуються заворушеннями, сутичками з поліцією, мародерством і погромами.

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