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    У світі

    У Нью-Йорку шкільні заняття мають намір проводити на вулицях

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    У Нью-Йорку шкільні заняття мають намір проводити на вулицях - У Нью-Йорку шкільні заняття мають намір проводити на вулицях
    У Нью-Йорку шкільні заняття мають намір проводити на вулицях

    Мерією міста обговорювалася можливість перекрити рух транспорту в окремих кварталах Нью-Йорка в період шкільних занять

    У США мер міста Нью-Йорк Білл де Блазіо допустив проведення навчання в школах на відкритому повітрі через пандемію коронавірусу.

    Про це повідомив міський телеканал NY1.

    «Ми знаємо, що проведення занять на відкритому повітрі - ця ідея, яка дає результат. Таким чином відкривається багато можливостей», - зазначив градоначальник.

    Найближчими днями керівництво шкіл Нью-Йорка має подати в міський департамент освіти плани з організації класів на відкритому повітрі з конкретним зазначенням вулиць, парків та спортивних майданчиків, де можна було б безпечно проводити заняття.

    При цьому де Блазі не уточнив, хто буде додатково спонсорувати освітні установи, оскільки для організації занять на відкритому повітрі необхідні, щонайменше, намети і тенти.

    Раніше мерією міста обговорювалася можливість перекрити рух транспорту в окремих кварталах Нью-Йорка в період шкільних занять і дати можливість адміністрації шкіл встановлювати тенти на вулицях.

    Тоді мер не підтримав такої ідеї, посилаючись на погодні умови в місті.

    За останніми даними, в США підтверджено 5 897 093 випадки зараження Covid-19, з них 3 173 387 пацієнтів вилікувалися і 180 825 - померли від наслідків коронавірусної хвороби. Штати лідирують у світі за захворюваністю та смертністю від Covid-19.

    США мер навчання
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