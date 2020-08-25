У Нью-Йорку шкільні заняття мають намір проводити на вулицях



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У Нью-Йорку шкільні заняття мають намір проводити на вулицях

Мерією міста обговорювалася можливість перекрити рух транспорту в окремих кварталах Нью-Йорка в період шкільних занять

У США мер міста Нью-Йорк Білл де Блазіо допустив проведення навчання в школах на відкритому повітрі через пандемію коронавірусу.

Про це повідомив міський телеканал NY1.

«Ми знаємо, що проведення занять на відкритому повітрі - ця ідея, яка дає результат. Таким чином відкривається багато можливостей», - зазначив градоначальник.

Найближчими днями керівництво шкіл Нью-Йорка має подати в міський департамент освіти плани з організації класів на відкритому повітрі з конкретним зазначенням вулиць, парків та спортивних майданчиків, де можна було б безпечно проводити заняття.

При цьому де Блазі не уточнив, хто буде додатково спонсорувати освітні установи, оскільки для організації занять на відкритому повітрі необхідні, щонайменше, намети і тенти.

Раніше мерією міста обговорювалася можливість перекрити рух транспорту в окремих кварталах Нью-Йорка в період шкільних занять і дати можливість адміністрації шкіл встановлювати тенти на вулицях.

Тоді мер не підтримав такої ідеї, посилаючись на погодні умови в місті.

За останніми даними, в США підтверджено 5 897 093 випадки зараження Covid-19, з них 3 173 387 пацієнтів вилікувалися і 180 825 - померли від наслідків коронавірусної хвороби. Штати лідирують у світі за захворюваністю та смертністю від Covid-19.