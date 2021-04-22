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    У Пакистані біля готелю стався вибух, є загиблі (відео)

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    У готелі після вибуху почалася пожежа - У Пакистані біля готелю стався вибух, є загиблі (відео)
    У готелі після вибуху почалася пожежа
    Фото: aa.com.tr

    Біля готелю вибухнув замінований автомобіль

    У місті Кветта на заході Пакистану на автостоянці готелю стався вибух, в результаті якого загинули щонайменше чотири людини, ще 12 отримали поранення, повідомляє агентство Анадолу.

    Як повідомляє поліція, вибухнуло авто, начинене вибухівкою, біля готелю Серена.

    Припаркованим на стоянці автомобілям було завдано значної шкоди, постраждала також і будівля готелю.

    За деякими даними, в готелі почалася пожежа.

    Постраждалих госпіталізували.

    До слова, у смт Петрове, яке представлене у вищій футбольній лізі «Інгульцем», у приміщенні, де знаходився президент клубу, вибухнула граната. Окрім Поворознюка у кімнаті було ще двоє людей. Постраждала одна людина, яка зазнала поранення руки.

    Теги: пожежа вибух граната Пакистан автомобіль поліція
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