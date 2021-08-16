  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    У Пакистані внаслідок вибуху загинули щонайменше 10 осіб

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У Пакистані внаслідок вибуху загинули щонайменше 10 осіб - У Пакистані внаслідок вибуху загинули щонайменше 10 осіб
    У Пакистані внаслідок вибуху загинули щонайменше 10 осіб

    Жодне угруповання наразі не взяло на себе відповідальність за напад.

    У пакистанському місті Карачі під час нападу на вантажівку, в якій люди поверталися додому з весільної церемонії, загинули щонайменше 10 осіб. Про це повідомляє Reuters.

    Зазначається, що у вантажівку з відкритим кузовом, де було близько 20 людей, кинули гранату. Перед цим нападники переслідували машину.

    Серед загиблих є жінки та діти.

    Жодне угруповання наразі не взяло на себе відповідальність за напад.

    Поліція розпочала розслідування.

    Теги: напад поліція час
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Пакистані внаслідок вибуху загинули щонайменше 10 осіб