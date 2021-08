У Пакистані внаслідок вибуху загинули щонайменше 10 осіб

У пакистанському місті Карачі під час нападу на вантажівку, в якій люди поверталися додому з весільної церемонії, загинули щонайменше 10 осіб. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що у вантажівку з відкритим кузовом, де було близько 20 людей, кинули гранату. Перед цим нападники переслідували машину.

Серед загиблих є жінки та діти.

At least 10 people, including women and children traveling home from a wedding ceremony in Pakistan, were killed when an open truck was targeted in a grenade attack in Karachi, police said pic.twitter.com/J9Q49lGSEf