У Парижі поліцейський впритул вистрілив в протестувальника (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Поліцейські можуть стріляти для самооборони, але цілитися повинні тільки в руки, ноги і корпус з дистанції не менше 10 метрів

В столиці Франції під час маршу проти пенсійної реформи поліцейський вистрілив гумовою кулею в маніфестанта майже в упор. Як пише газета Le Monde, відстань до активіста не перевищувала 2 м, хоча мінімальна безпечна дистанція для застосування цього типу зброї становить 10 м.

Після того, як прокуратура почала розслідування, в префектурі поліції назвали дане відео таким, що вирвано з контексту, передає RFI.

На кадрах, знятими очевидцями, закритий маскою поліцейський стріляє в натовп протестуючих в той момент, коли його колеги наносять по маніфестантам удари кийками. Після цього один з учасників акції падає на землю. Чи був він поранений гумовою кулею, з відео не зрозуміло.

У цьому випадку поліцейський використовував проти протестуючих LBD (Lanceur de balles de défence). Цей тип зброї стріляє 40-мм снарядами з каучуку і може вражати цілі, що знаходяться на відстані до 50 м.

Згідно з внутрішніми правилами, поліцейські можуть стріляти з LBD для самооборони, але цілитися повинні тільки в руки, ноги і корпус з дистанції не менше 10 метрів. У разі некоректного застосування постріл з цього зброї може бути смертельним.

Правоохоронні органи часто використовували LBD під час акцій протесту «жовтих жилетів». За даними порталу FranceInfo,як наслідок серйозні травми отримали щонайменше 40 осіб. Правозахисники неодноразово вимагали заборонити використання LBD, проте Державна рада відмовилася це зробити.

У поліції використання зброї, що стріляє гумовими кулями, пояснили напруженим становищем.

«В районі вокзалу Сен-Лазар відбулися жорстокі зіткнення. Поліцейські і жандарми були атаковані й застосували спецзасоби, сльозогінний газ і LBD. Під час інциденту 16 з них були поранено», – заявили в префектурі поліції Парижа. При цьому, за твердженнями МВС, ніхто з протестувальників не подав заяву в поліцію через незаконне використання гумових куль.

Французькі активісти також звернули увагу на те, що поліцейські під час акції протесту 9 січня діяли надзвичайно жорстко. На одному з відео учасниця акції, яка намагається підняти свій телефон з землі, отримала кілька ударів кийками. На інших кадрах, знятих на протестної акції, поліцейські під час затримання б’ють кийками маніфестантів, які не чинять опору.