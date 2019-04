У Парижі знову відновилися акції протесту «жовтих жилетів», десятки затриманих

21 учасник руху «жовтих жилетів» був затриманий через спроби провести маніфестації у заборонених зонах

У столиці Франції Парижі у суботу, 6 квітня, поновилися антиурядові акції протесту руху «жовтих жилетів». Про це повідомляє BFM TV.

Наразі дві колони з протестувальниками просуваються Парижем від Площі Республіки і від площі у хмарочоса Монпарнас.

Як повідомили у префектурі поліції Парижу, щонайменше 21 учасник руху «жовтих жилетів» був затриманий через спроби провести маніфестації у заборонених зонах. Ще шістьом демонстрантам були зроблені усні попередження, серед них один з лідерів руху Ерік Друе.

BREAKING: The Yellow vest protest in #Rouen is growing with many thousands now marching through the city. #GiletsJaunes #ActeXXIpic.twitter.com/AY9YEMp13Y