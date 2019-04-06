Французький філософ: Обрання Зеленського – це покаяння України за Махна та Степана Бандеру



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зеленський, на думку француза, ставиться до своєї національності досить формально

«Обрання єврея президентом «країни Голокосту і Бабиного Яру» – це символічно», - вважає Бернар-Анрі Леві

Французький філософ, письменник і політичний журналіст Бернар-Анрі Леві вважає, що обрання президентом України, держави Голокосту і Бабиного Яру - Володимира Зеленського, вихідця з уцілілих євреїв Дніпропетровщини - буде «свого роду покаянням України Махна та Степана Бандери». Про це він написав у своїй статті «Дві години з Володимиром Зеленським для французького щотижневого журналу Le Point.

Проте Зеленський, на думку француза, ставиться до своєї національності досить формально.

«Той факт, що я єврей, знаходиться на 20-тій позиції моєї характеристики….», - сказав Зеленський в інтерв’ю французу.

Нагадаємо, олігарх Ігор Коломойський заявив ізраїльській газеті Мakorrishon, що Зеленський -стовідсотковий єврей. «Він не релігійний, але ми працюємо над тим, щоб, принаймні, він дотримувався Шаббату, це непросто для людини його професії, крім того, непросто рекламувати іудаїзм в Україні», - визнав Коломойський.

Читайте більше: Зеленський пообіцяв розсмішити Путіна