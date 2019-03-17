У пасажирського літака у Швеції загорівся двигун під час польоту



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Незважаючи на інцидент літак продовжив політ

В Швеції у пасажирського літака, на борту якого знаходилися 80 осіб, загорівся двигун. Про це пише газета Sydsvenskan.

Інцидент стався, коли пасажирам подавали каву. Вони почули сильний хлопок, а потім побачили через ілюмінатори полум'я. Пізніше пілот повідомив, що решта три двигуни справні, а екіпаж не сприймає ситуацію як надзвичайну.

Незважаючи на інцидент, літак продовжив політ і успішно сів в аеропорту призначення.

Повітряне судно здійснювало переліт зі Стокгольма в Мальме.

Через гучний хлопок деякі пасажири перестали чути одним вухом, оскільки сиділи, притулившись до стіни, а не до спинки крісла.