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    У світі

    У пасажирського літака у Швеції загорівся двигун під час польоту

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    У пасажирського літака у Швеції загорівся двигун під час польоту

    Незважаючи на інцидент літак продовжив політ

    В Швеції у пасажирського літака, на борту якого знаходилися 80 осіб, загорівся двигун. Про це пише газета Sydsvenskan.

    Інцидент стався, коли пасажирам подавали каву. Вони почули сильний хлопок, а потім побачили через ілюмінатори полум'я. Пізніше пілот повідомив, що решта три двигуни справні, а екіпаж не сприймає ситуацію як надзвичайну.

    Незважаючи на інцидент, літак продовжив політ і успішно сів в аеропорту призначення.

    Повітряне судно здійснювало переліт зі Стокгольма в Мальме.

    Через гучний хлопок деякі пасажири перестали чути одним вухом, оскільки сиділи, притулившись до стіни, а не до спинки крісла.

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