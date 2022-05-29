У Північній Кореї «лихоманкою» за добу заразилися майже 90 тис. людей

За час епідемії «лихоманки» у Північній Кореї заразилися вже 3 млн 448 тис. 880 людей

Це на 980 людей більше, ніж за минулу добу

У Північній Кореї за минулу добу «лихоманку» виявили ще у 89,5 тисяч жителів, що на 980 більше, ніж за минулу добу. Про це повідомляє Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК).

За суботу в КНДР одужали 106 390 осіб – на 12 230 менше, ніж за п'ятницю.

Додамо, що загалом за час епідемії «лихоманки» у Північній Кореї заразилися вже 3 млн 448 тис. 880 людей, 3 млн 262 тис. 700 з них одужали та 69 померли.

29 травня актуальні питання запобігання розповсюдженню інфекції було розглянуто на засіданні політбюро ЦК Трудової партії Кореї під головуванням лідера КНДР Кім Чен Ина.

«На ньому була дана позитивна оцінка контрольованої та покращуваної епідемічної ситуації по всій країні, розглянуті питання постійної стабілізації та покращення загальної ситуації при подальшому закріпленні досвіду, накопиченого в ранній період протиепідемічної роботи», – повідомило агентство ЦТАК.

Нагадаємо, що КНДР повідомила про перші випадки Covid-19 у країні лише тиждень тому – 12 травня. Офіційне північнокорейське інформагентство ЦТАК веде облік «пацієнтів із підвищеною температурою» з кінця квітня цього року.

Yonhap припускає, що північнокорейські ЗМІ використовують формулювання «пацієнти з підвищеною температурою» та «лихоманка», тому що в КНДР недостатньо обладнання для виявлення нової коронавірусної інфекції.