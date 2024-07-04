У Франції скоєно напад на речницю уряду

Депутатка розклеювала передвиборчі плакати, коли на неї напала група людей

Невідомі скоїли напад на речницю французького уряду Пріску Тевено та її команду. Про це пише Politico.

Інцидент стався пізно ввечері у середу. За повідомленнями французьких ЗМІ, Тевено, депутатка французького парламенту і членкиня партії «Відродження» президента Еммануеля Макрона, розклеювала передвиборчі плакати у своєму виборчому окрузі в О-де-Сен, на заході Парижа, коли на неї напала група людей.

Тевено не постраждала, але член її команди був доставлений до лікарні зі зламаною щелепою. ЗМІ повідомили, що кілька людей були затримані.

Прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь засудив напад і закликав до припинення політичного насильства.

«Сьогодні ввечері на кандидата Пріску Тевено і членів її передвиборчої команди напали четверо осіб в Медоне, коли вони розклеювали передвиборчі плакати. Насильству і залякуванню немає місця в нашій демократії. Їм немає місця в нашій Республіці», – написав він у соцмережі.

Нагадаємо, у неділю, 30 червня, у Франції завершилось голосування у першому турі парламентських виборів. За результатами екзитполів, у першому турі перемогла ультраправа партія «Національне об'єднання».

Водночас французькі опозиційні партії поспішно уклали угоди, щоб спробувати заблокувати перемогу ультраправого Національного об’єднання на чолі з Марін Ле Пен у другому турі парламентських виборів.

До слова, міністерство зовнішніх справ Росії заявило про підтримку ультраправої партії «Національне обʼєднання» на чолі з Марін Ле Пен на позачергових парламентських виборах у Франції.