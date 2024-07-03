Які пільги можуть отримати діти, що постраждали від війни

Дитина до 18 років може отримати статус постраждалої внаслідок воєнних дій

За час збройної агресії РФ проти України тисячі дітей отримали травми, або ж зазнали фізичного чи психологічного насилля

Першочергове право на зарахування до державних садочків та шкіл, а також право на безоплатне харчування у навчальних закладах, саме такі пільги може отримати дитина, яка має статус постраждалої внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Отримати такий статус можна протягом 30 календарних днів. Про це повідомляє Безоплатна правнича допомога.

Дитина може отримати статус постраждалої внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, якщо вона на час збройної агресії РФ не досягла 18 років та отримала:

поранення, контузію, каліцтво (потрібно додати медичні довідки, заключення);

зазнала фізичного, сексуального насильства, (потрібно додати довідки);

була викрадена або незаконно вивезена за межі України, (потрібно додати довідки);

залучалася до участі у діях воєнізованих чи збройних формувань, (потрібно додати довідки);

незаконно утримувалася, у тому числі в полоні, (потрібно додати довідки);

зазнала психологічного насильства, (потрібно додати довідки).

Важливо, що ви не можете оформити статус для дитини, якщо перебуваєте закордоном.

Що дає статус дитини постраждалої внаслідок воєнних дій

Якщо дитина отримала статус постраждалої внаслідок воєнних дій, то вона має право на:

першочергове право на зарахування до державних (комунальних) закладів дошкільної освіти;

безплатне харчування в дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форми власності, тобто як приватних, так й державних.

Як отримати статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів

Для того, щоб отримати статус є кілька способів:

звернутися із заявою за задекларованим/зареєстрованим місцем проживання/перебування дитини як внутрішньо переміщеної особи;

звернутися із заявою за місцем звернення, якщо місце проживання/перебування дитини не задеклароване/ не зареєстроване або задеклароване/зареєстроване на території, на якій ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованій РФ;

звернутися із заявою за місцем виявлення такої дитини місцевими органами виконавчої влади та/або органами місцевого самоврядування.

Які документи потрібно подавати

заяву про надання статусу;

копію свідоцтва про народження дитини або іншого документа, що посвідчує особу дитини;

копію документа, що посвідчує особу заявника;

копію документа, що підтверджує повноваження законного представника дитини (у разі коли дитина постійно проживає/перебуває у закладі охорони здоров’я, закладі освіти або іншому дитячому закладі, – документа, що підтверджує факт перебування дитини в такому закладі) або родинні стосунки між дитиною та заявником;

копію довідки про взяття дитини на облік як ВПО, якщо така довідка є;

копію паспорта громадянина України, виготовленого у формі книжечки, якщо він є

копію паспорта громадянина України або паспорта громадянина України для виїзду за кордон у формі е-паспорта або е-паспорта для виїзду за кордон, якщо він є;

копію витягу з реєстру територіальної громади, якщо він є.

Додаткової соціальної допомоги, зокрема й грошової для дітей, які мають статус постраждалих через війну, наразі не передбачено.

Зазвичай рішення про надання або відмову в наданні статусу потрібно очікувати протягом 30 календарних днів з дати реєстрації заяви про надання статусу.

Нагадаємо, на російських сайтах з усиновлення з’явилася інформація принаймні про чотирьох українських дітей, яких окупанти викрали за перші місяці повномасштабного вторгнення.

До слова, російська влада продовжує примусово депортувати українських дітей до Росії або переселяти їх вглиб тимчасово окупованої України.