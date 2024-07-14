Столтенберг відповів, чи збиватиме Польща ракети над Україною

«Політика НАТО незмінна – ми не будемо брати участь в цьому конфлікті», – заявив генсек

Політика НАТО щодо участі у війні України з Росією незмінна. Це стосується і питання щодо того, щоб Польща збивала ракети над територією України. Таку заяву зробив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час телемарафону.

«НАТО буде підтримувати Україну, і ми зараз збільшили свою підтримку, зокрема коштом різних систем ППО. Звісно, F-16 також є важливим в цьому контексті. Ми надамо і більше наземних систем ППО і боєприпаси до тих, які є», – сказав Столтенберг.

Проте, відповідаючи на питання, щодо того, щоб Польща могла збивати російські ракети над територією України, генсек заявив, що цього не буде.

«Політика НАТО незмінна – ми не будемо брати участь в цьому конфлікті, ми не станемо його частиною», – наголосив він.

Нагадаємо, Варшава розглядає пропозицію Києва збивати російські ракети, що прямують у бік території Польщі, поки вони ще летять у повітряному просторі України.

Раніше віцепрем'єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Варшава не збиватиме російські ракети, що летять у напрямку заходу України без рішення всього НАТО.

Як повідомлялося, Сполучені Штати Америки не хочуть ескалації війни, тому проти того, аби Польща збивала російські ракети над Україною.