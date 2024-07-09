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США готують Польщу до нападу Росії: оголошено про нові поставки зброї

Ірина Міллер
glavcom.ua
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США готують Польщу до нападу Росії: оголошено про нові поставки зброї
Польща здійснює масштабну програму військової модернізації та закуповує американське оборонне обладнання
фото з відкритих джерел

Міллер наголосив, що Польща – вірний союзник США й ця угода «ще більше зміцнить східний фланг НАТО»

США підписали з Польщею другу угоду про прямий кредит на $2 млрд на закупівлю винищувачів F-35, зенітно-ракетних комплексів Patriot, а також танків Abrams. Про це заявив очільник пресслужби Державного департаменту США Меттью Міллер.

Міллер наголосив, що Польща – вірний союзник США й ця угода «ще більше зміцнить східний фланг НАТО».

Він розповів, що Польща здійснює масштабну програму військової модернізації та закуповує американське оборонне обладнання: літаки F-35, ракетні системи Patriot, бойові танки Abrams.

За словами представника Держдепу, Польща є лідером в НАТО і наразі витрачає на оборону 4% ВВП, що є найвищим показником в Альянсі.

Прямі кредити в рамках програми Foreign Military Financing — це інструмент співпраці у сфері безпеки, зарезервований для деяких з найважливіших партнерів у сфері безпеки США, додав Меттью Міллер.

Нагадаємо, більшість озброєння, яке Україна отримає від Сполучених Штатів, вже перебуває в Європі. Про це повідомляє CNN із посиланням на інформоване джерело в США. У Пентагоні та Сенаті переконують, що після остаточного схвалення допомоги США для України перший пакет «буде в дорозі вже до кінця тижня». Проте більша частина американської допомоги вже перебуває на складах у Німеччині та Польщі.

Також повідомлялося. що президент США Джо Байден схвалив надання Україні ще одного комплексу Patriot, який наразі розміщений в Польщі. Однак влада країни  не погоджується передати Києву цю систему протиповітряної оборони. Про це заявив глава Бюро національної безпеки Польщі Яцек Сєвєра, передає Radio ZET. За його словами, американські установки Patriot, дислоковані в Польщі, не повинні бути передані Україні.

До слова, президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Польщею. Про це повідомляє Офіс президента.

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Теги: Польща США озброєння

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