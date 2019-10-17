У Польщі хочуть криміналізувати статеве виховання неповнолітніх



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Зараз дітей у Польщі навчають тому, як «готуватися до сімейного життя»

Наразі у польських школах не введено обов'язкове статеве виховання

У Польщі депутати від керівної партії «Право і справедливість» (ПіС) запропонували ввести кримінальну відповідальність за статеве виховання неповнолітніх.

Про це пише Reuters.

Наразі у польських школах не введено обов'язкове статеве виховання. Замість цього дітей навчають тому, як «готуватися до сімейного життя».

Однак в деяких містах, де на виборах перемогли ліберальні партії, в школах дозволили викладати статеве виховання, що викликало негативну реакцію з боку ПіС і католицької церкви.

Активісти побоюються, що після прийняття закону вчителям, які викладають уроки статевого виховання, загрожує тюремне ув'язнення терміном до п'яти років.

Ініціатива керівної партії, спрямована на католицьких виборців, була жорстко розкритикована лібералами і борцями за права жінок.

«Це їхній жест по відношенню до ультракатоликів і церкви. Вони не розуміють, що таке статеве виховання і чому воно важливе», - сказала депутат Джоанна Шойрінг-Вільгус від опозиційної партії «Зараз!»