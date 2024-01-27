Поліція повідомила деталі ДТП з українцями в Польщі

У Польщі в аварію потрапив пасажирський автобус із України

Ніхто з постраждалих не отримав дуже серйозних травм

Аварію поблизу польсько-українського кордону, яка сталася сьогодні вранці, ймовірно, спричинило те, що нетверезий водій втратив контроль над транспортним засобом. Про це повідомила представниця пресслужби поліції Люблінського воєводства (Польща) Малгожата Сковронська в коментарі «Укрінформу».

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За даними поліції, перевірка на алкотестері показала, що водій був у стані алкогольного сп'яніння.

«Попередньо, водій автобуса Setra не впорався з керуванням на повороті і це призвело до того, що транспортний засіб перекинувся», – сказала Сковронська.

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Вона розповіла, що аварія сталася приблизно о п’ятій ранку (за київським часом) на дорозі місцевого значення в населеному пункті Големб’є. В автобусі перебували 59 пасажирів і двоє водіїв – усі українці.

До лікарень у Грубешові, Замосці і Томашові Любельському доправлено 20 осіб. Ніхто з постраждалих не отримав дуже серйозних травм. Іншим пасажирам надано тимчасовий притулок в населеному пункті, де сталася автопригода.

На місці ДТП досі працює поліція і прокурор, який вирішуватиме, якими будуть подальші дії щодо водія українського автобуса.

Нагадаємо, що нещодавно в Польщі в районі населеного пункті Вишниці потрапив у ДТП автобус сполученням Рига – Чернівці.

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Раніше повідомлялося, що у Словаччині перекинувся автобус із України з 53 пасажирами та двома водіями.

Також у листопаді 2023 року у Польщі розбився автобус із українцями: загинули дві жінки й дитина.