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У польській Медиці сталася ДТП з українцями, є загиблі та поранені

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У польській Медиці сталася ДТП з українцями, є загиблі та поранені
У «Фіаті» їхало сім осіб, усі – громадяни України
фото: поліція у Перемишлі

За попередніми даними, водій автобуса Fiat врізався в задню частину напівпричепа, який стояв на дорозі

У дорожньо-транспортній пригоді , що сталася у четвер близько п’ятої ранку (за київським часом) у Медиці поблизу кордону з Україною, загинуло двоє громадян України, ще двоє перебувають у лікарнях. Про це повідомляє поліція у Перемишлі. 

Поліція з’ясовує обставини цієї трагічної аварії на автодорозі № 28. На місці працюють поліцейські під керівництвом прокурора.

За попередніми даними, водій автобуса Fiat врізався в задню частину напівпричепа, який стояв на дорозі. У «Фіаті» їхало сім осіб, усі – громадяни України.

«Двох людей доправили до лікарні для обстеження. На жаль, життя ще двох – 45-річної жінки та 60-річного чоловіка – врятувати не вдалося», – повідомили польські правоохоронці. 

На місці події працюють поліцейські та експерт у присутності прокурора. Проведені заходи допоможуть встановити причини аварії.

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Теги: Польща українці ДТП

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