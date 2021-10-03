У Польщі викрили фірму, яка незаконно працевлаштувала майже 300 українців

З порушенням законодавчих норм до робот були допущені в Польщі громадян таких країн:

України – 266 людей;

Грузії – 24 людини;

Білорусі – 8 людей;

Молдови – 1 людина.

Роботодавець не виконав свої зобов'язання, він не повідомив відповідні органи про надання роботи іноземцям. За це йому доведеться заплатити 30 000 злотих штрафу.

Раніше повідомляли, Польша б’є на сполох, бо українці їдуть працювати в іншу країну, економіка під загрозою. У вересні кількість пропозицій про роботу в Польщі, орієнтованих на громадян України, удвічі перевищила кількість зацікавлених