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    У Польщі викрили фірму, яка незаконно працевлаштувала майже 300 українців

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    За незаконно працевлаштованих українців поляк заплатити&nbsp;30 000 злотих штрафу. - У Польщі викрили фірму, яка незаконно працевлаштувала майже 300 українців
    За незаконно працевлаштованих українців поляк заплатити 30 000 злотих штрафу.
    Фото з відкритих джерел

    Власник агенції є громадянином Польщі

    В Ольштиді прикордонна служба під час перевірки агенцій з працевлаштування виявила фірму, яка незаконно надавала роботу іноземцям, більша частина яких були україні, повідомляє inPoland.
    Власник агенції є громадянином Польщі. Він родом з Новомейського повіту.

    З порушенням законодавчих норм до робот були допущені в Польщі громадян таких країн:

    • України – 266 людей;
    • Грузії – 24 людини;
    • Білорусі – 8 людей;
    • Молдови – 1 людина.

    Роботодавець не виконав свої зобов'язання, він не повідомив відповідні органи про надання роботи іноземцям. За це йому доведеться заплатити 30 000 злотих штрафу.

    Раніше повідомляли, Польша б’є на сполох, бо українці їдуть працювати в іншу країну, економіка під загрозою. У вересні кількість пропозицій про роботу в Польщі, орієнтованих на громадян України, удвічі перевищила кількість зацікавлених
    Теги: українці Польша
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    У Польщі викрили фірму, яка незаконно працевлаштувала майже 300 українців