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Білорусь планує відмовитися від заборони на розміщення ядерної зброї

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Білорусь планує відмовитися від заборони на розміщення ядерної зброї
Лукашенко матиме формальну можливість приєднатися до ядерного шантажу, який здійснює РФ
фото: Reuters

Військова доктрина передбачатиме тиск на західні країни в інтересах Росії

Білорусь готує нову військову доктрину і планує відмовитися від заборони на розміщення ядерної зброї на території країни. Про це пише Центр національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що нова військова доктрина передбачатиме тиск на західні країни в інтересах Росії.

«За повідомленнями місцевих, у Білорусі завершується підготовка проєктів концепції національної безпеки та воєнної доктрини. Оновлені документи не містять положень щодо заборони розміщення ядерної зброї на території Білорусі», – йдеться в повідомленні.

Таким чином, Олександр Лукашенко матиме формальну можливість приєднатися до ядерного шантажу західних країн, який здійснює РФ.

«Затвердження доктрини планується в річницю трагедії на ЧАЕС, під час засідання «всебілоруських народних зборів» 24-25 квітня 2024 року», – пише ЦНС.

Раніше повідомлялося, що Білорусь внесла зміни до своєї нової військової доктрини, включивши пункт про можливе використання тактичної ядерної зброї. 

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін вважає, що Росія технічно готова до ядерної війни. І він готовий піти на застосування ядерної зброї, якщо США відправлять війська в Україну, це буде розглядатися як значна ескалація війни.

До слова, Інститут вивчення війни (ISW) зазначає, що застосування Російською Федерацією ядерної зброї в Україні або іншій країні світу малоймовірне. 

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Теги: Олександр Лукашенко Білорусь ядерна зброя

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