У Польщі зробив аварійну посадку американський винищувач



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Після технічного огляду літак знову вилетів для виконання завдання

Під час старту до двигуна літака влетів птах, відтак пілот прийняв рішення повернутися на авіабазу вильоту в місті Повідз, - речник Збройних сил Польщі

У Польщі в середу аварійно приземлився американський винищувач F-15 у зв’язку з ушкодженням двигуна.

Про це повідомив речник Збройних сил Польщі Марек Павляк, інформує RMF.FM.

За його словами, під час старту до двигуна літака влетів птах, відтак пілот прийняв рішення повернутися на авіабазу вильоту в місті Повідз.

«Аварійна посадка зробив американський літак F-15, а не один з літаків F-16, що є на озброєнні Повітряних сил Польщі»,- зазначив Марек.

Речник повідомив, що після технічного огляду літак знову вилетів для виконання завдання.

Як відомо, напередодні до Польщі прилетіли бойові літаки F-15 та F-35 для проведення навчань на території Польщі під назвою Rapid Forge. Зокрема, на авіабазі Повідз приземлилися чотири літаки F-35 та один транспортний літак C-130. Водночас, літаки F-15 під час навчань мають дислокуватися в Естонії та Литві. Операція Rapid Forge має на меті збільшення інтеграційної сумісності військ США із союзниками і партнерами по НАТО.