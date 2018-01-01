У Польщі з’явиться орган для протидії фашизму
- Сьогодні, 11:58
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Полякам не дає спокою фашизм
В уряді Польщі створять міжвідомчу групу для боротьби з проявами фашизму та інших тоталітарних ідеологій. Про це заявив голова канцелярії прем'єр-міністра Польщі Міхал Дворчик, повідомляє видання RMF24.
«До цього органу увійдуть представники всіх міністерств, яких стосується ця проблематика, головою, швидше за все, стане міністр внутрішніх справ», - заявив Дворчик.
Він відзначив, що новий орган буде мати консультативний і консультативно-координаційний характер.
Туди повинні увійти представники МВС, Мін'юсту, МЗС, Мінкультури, поліції, прикордонної служби, агентства внутрішньої безпеки та прокуратури.