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    У Польщі з’явиться орган для протидії фашизму

    Полякам не дає спокою фашизм
    В уряді Польщі створять міжвідомчу групу для боротьби з проявами фашизму та інших тоталітарних ідеологій. Про це заявив голова канцелярії прем'єр-міністра Польщі Міхал Дворчик, повідомляє видання RMF24. «До цього органу увійдуть представники всіх міністерств, яких стосується ця проблематика, головою, швидше за все, стане міністр внутрішніх
    • Сьогодні, 11:58
    • Розсилка

    Полякам не дає спокою фашизм

    В уряді Польщі створять міжвідомчу групу для боротьби з проявами фашизму та інших тоталітарних ідеологій. Про це заявив голова канцелярії прем'єр-міністра Польщі Міхал Дворчик, повідомляє видання RMF24.

    «До цього органу увійдуть представники всіх міністерств, яких стосується ця проблематика, головою, швидше за все, стане міністр внутрішніх справ», - заявив Дворчик.

    Він відзначив, що новий орган буде мати консультативний і консультативно-координаційний характер.

    Туди повинні увійти представники МВС, Мін'юсту, МЗС, Мінкультури, поліції, прикордонної служби, агентства внутрішньої безпеки та прокуратури.

    МЗС МВС Польща міністр
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