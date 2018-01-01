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    У Польші поліція відкрила вогонь по українцям і грузинам, є поранені

    Група іноземців напала на поліцію першими
    У місті Згеж (Польща) група грузинів і українців напала на поліцейських, а правоохоронці відкрили вогонь у відповідь. Про це повідомляє видання Dziennik Lozki. Як повідомляється, інцидент стався після другої ночі у п’ятницю, 23 лютого. Патруль помітив групу чоловіків, які розпивали алкоголь і поводилися агресивно. Під час перевірки
    • Сьогодні, 15:16
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    Група іноземців напала на поліцію першими

    У місті Згеж (Польща) група грузинів і українців напала на поліцейських, а правоохоронці відкрили вогонь у відповідь. Про це повідомляє видання Dziennik Lozki.

    Як повідомляється, інцидент стався після другої ночі у п’ятницю, 23 лютого. Патруль помітив групу чоловіків, які розпивали алкоголь і поводилися агресивно.

    Під час перевірки з’ясувалося, що це були іноземці – українці і грузини, які не реагували на спроби поліції їх заспокоїти і ставали дедалі агресивнішими. Вони почали кидати в поліцейських камені і бруківку.

    У відповідь правоохоронці спочатку зробили кілька попереджувальних пострілів, а після того їм довелося стріляти по нападникам.

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    У Польші поліція відкрила вогонь по українцям і грузинам, є поранені
    У Польші поліція відкрила вогонь по українцям і грузинам, є поранені
    У Польші поліція відкрила вогонь по українцям і грузинам, є поранені
    У Польші поліція відкрила вогонь по українцям і грузинам, є поранені

    У результаті, троє іноземців отримали поранення в ногу, їхньому життю нічого не загрожує. Крім того, шпиталізували і одного з поліцейських, який отримав травми голови.

    Загалом у результаті інциденту затримано 13 людей – громадян Грузії і України. Всі вони працювали у Польщі. Слідчі наразі з’ясовують, чи було їх перебування в країні і працевлаштування законним.

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