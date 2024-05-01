У Португалії вандали спаплюжили місцевість біля погруддя Тараса Шевченка

Посольство України вже відреагувало та повідомило місцеву владу про новий вандалізм прихильників Путіна

У Лісабоні невідомі намалювали літери «Z» поблизу погруддя Тараса Шевченка. Про це повідомляє Укрінформ, з посиланням на голову Спілки українців у Португалії Павла Садоха.

«Російські терористи продовжують свою ганебну діяльність в Португалії. Знову обʼєктом їхнього вандалізму стало місце біля погруддя Тараса Шевченка у Лісабоні.

Цього разу, вони побоялися малювати свої позначки на самому погрудді, де Муніципалітет нещодавню встановив додаткове освітлення, але осквернили місця поблизу погруддя», – написав він.

За словами пана Садохи, посольство України вже відреагувало та повідомило місцеву владу про новий вандалізм прихильників Путіна.

Поблизу погруддя Тараса Шевченка Лісабоні невідомі намалювали літери «Z», які символізують російську воєнну агресію проти України фото: Павло Садоха

Нагадаємо, раніше невідомі осквернили могилу лідера українських націоналістів Степана Бандери, який похований у німецькому місті Мюнхен.