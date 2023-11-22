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У Португалії викрито банду, яка експлуатувала мігрантів з України

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Португалії викрито банду, яка експлуатувала мігрантів з України
Поліція повідомила про проведення 78 обшуків
фото: Reuters

Мігранти стають жертвами неоплачуваної праці та торгівлі людьми

Сотні поліцейських провели рейди на фермах у південному португальському регіоні Алентежу в Португалії, затримавши 28 осіб підозрюваних у торгівлі людьми та трудовій експлуатації. Про це пише Reuters з посиланням на місцеву поліцію.

Зазначається, що затримані є частиною злочинного угруповання, яке використовувало мігрантів із країн, таких як Румунія, Молдова, Україна, Індія, Сенегал і Пакистан. Їх завбачливо запрошували до Португалії обіцянками роботи на фермах.

Поліція повідомила про проведення 78 обшуків, під час яких вилучила докази та ідентифікувала десятки потенційних жертв. Затримані, серед яких є португальці та іноземці, підозрюються у торгівлі людьми, участі в злочинах, сприянні нелегальній імміграції, нелегальному працевлаштуванні, здирництві, відмиванні грошей та заподіянні фізичної шкоди.

Зазначається, що в Португалії, особливо в сільськогосподарському секторі, збільшилася кількість випадків трудової експлуатації, коли бідні мігранти стають жертвами неоплачуваної праці та торгівлі людьми.

Рада Європи повідомила, що за період з 2016 по 2020 роки португальська влада визначила 1 152 ймовірних жертв торгівлі людьми, але кількість розслідувань, судових переслідувань та засуджень залишається низькою у порівнянні з цією кількістю випадків.

Раніше повідомлялося, що іспанська поліція викрила тютюновий бізнес, який експлуатував українських біженців.

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Теги: Португалія Україна фермерство

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