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У Німеччині здійснено напад на ще одного українського підлітка

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Німеччині здійснено напад на ще одного українського підлітка
Нападник раптово вдарив підлітка по голові невідомим предметом і втік
фото ілюстративне

Свідки описали нападника як сильного і міцного чоловіка зростом близько 1,92 м

У місті Меттманн поблизу Дюссельдорфа, що у Німеччині невідомий напав на 15-річного українського підлітка на ґрунті расової ненависті. Українець отримав серйозні травми. Про це повідомляє агентство DPA з посиланням на німецьку поліцію.

Як зазначається, український підліток перебував у закусочній у суботу ввечері, коли незнайомець зробив йому ксенофобські зауваження.

Потім він раптово вдарив підлітка по голові невідомим предметом і втік.

У лікарні з’ясувалося, що травми хлопця набагато серйозніші, ніж вважалося спочатку, однак загрози його життю не було.

Свідки описали нападника як сильного і міцного чоловіка зростом близько 1,92 м. Наразі ведеться розслідування.

Нагадаємо, 17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова, який виступав за молодіжну збірну, було вбито в Німеччині. Зазначається, що у Дюссельдорфі на українця Володимира Єрмакова та його друга Артема Козаченка напали невідомі з ножами. Повідомляється, що на місці злочину були свідки. Єрмаков раніше грав у дитячих командах «Тейваз» та «5T.EAM-ДЮСШ-12» (2006 р.н.). Також у складі юнацької збірної України (U-16) виступав на чемпіонаті Європи 2022 року у Болгарії.

За словами офіцера поліції, нападник завдав двом українцям щонайменше дев'ять ударів ножем лише в груди та живіт. Районний суддя видав ордер на арешт хлопця за вбивство з необережності та завдання тяжких тілесних ушкоджень. Крім нього був заарештований ще один 14-річний хлопець, який також брав участь у нападі, проте не завдавав ножових поранень.  

Також відомо, що міністерство закордонних справ України взяло на особливий контроль розслідування вбивства українського баскетболіста в Німеччині.

До слова, у справі про вбивство українського баскетболіста Володимира Єрмакова відомо ще про двох постраждалих, окрім юнаків з України. Також відомо про двох підозрюваних, одного з яких вже звільнили з-під варти.

Теги: Німеччина напад діти

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