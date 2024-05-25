Удар по «Епіцентру»: компанія пояснила, чому всередині гіпермаректу під час тривоги перебували люди

Кількість постраждалих у результаті удару по гіпермаркету зросла до 35

Персонал торгового центру зробив усе можливі задля якнайшвидшої евакуації відвідувачів, запевняють у компанії

Персонал будівельного гіпермаркету у Харкові, в який влучили росіяни, почав евакуацію одразу після оголошення повітряної тривоги, проте два удари сталися за лічені хвилини після цього. Відомо про 2 загиблих працівників. Ще 11 не виходять на зв’язок. Про це розповіла компанія «Епіцентр», чий гіпермаркет був знищений внаслідок російського удару по Харкову 25 травня.

Там запевняють, що персонал торгового центру зробив усе можливі задля якнайшвидшої евакуації відвідувачів та співробітників, проте удари сталися за лічені хвилини після отримання сигналу про небезпеку. Дві бомби влучили по центральній частині будівлі. Внаслідок атаки почалася масштабна пожежа.

Тим часом, мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що кількість постраждалих у результаті удару зросла до 35.

Як відомо, Росія у суботу, 25 травня, нанесла черговий жорстокий удар по Харкову – по будівельному гіпермаркету. Станом на зараз відомо, що в приміщенні магазину могли перебувати понад 200 людей.

Нагадаємо, через ракетний удар по Харкову, здійснений росіянами в ніч на 25 травня, зруйновна майстерня освітнього закладу та значно постраждала основана будівля ліцею. Крім того, понівечені десятки автівок, супермаркет та кілька багатоповерхівок.

До слова, увечері, 23 травня, Росія вкотре атакувала Харків. У місті пролунали вибухи.