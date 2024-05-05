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Окупанти пʼятьма ракетами вдарили по Слов'янській ТЕС

Надія Карбунар
glavcom.ua
Окупанти пʼятьма ракетами вдарили по Слов'янській ТЕС
Росіяни завдали удару по Слов'янській ТЕС у місті Миколаївка Донецької області
фото з відкритих джерел

Під час обстрілу було пошкоджено ряд об'єктів на території станції

Окупаційні війська Росії 5 травня пʼятьма ракетами завдали удару по Слов'янській ТЕС у місті Миколаївка Донецької області. Про це «Суспільному» розповів заступник начальника Миколаївської міської військової адміністрації Володимир Проскунін.

«Сьогодні 5 травня о 10:35 розпочався обстріл Слов'янської ТЕС Донбасенерго. Під час обстрілу було пошкоджено ряд об'єктів на території станції», – зазначив він.

Удар по Слов'янській ТЕС
Удар по Слов'янській ТЕС
фото: Володимир Проскунін

Він додав, що російські військові завдали удару чотирма касетними ракетами з РСЗВ «Смерч» та однією фугасною. Постраждалих внаслідок обстрілу не має.

Удар по Слов'янській ТЕС
Удар по Слов'янській ТЕС
фото: Володимир Проскунін

Роботу Словʼянської ТЕС зупинили 28 травня 2022 року.

Нагадаємо, росіяни поновили масовані повітряні удари по об'єктах енергетичної інфраструктури України саме у теплу пору року. Зміна тактики може бути пов'язаною, зокрема, з економічною та політичною ситуаціями. 

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що влітку Україна зможе частково компенсувати втрати потужностей генерації електроенергії, користуючись із відновлювальних джерел енергії, насамперед сонця. Однак зима стане викликом.

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Теги: обстріл Миколаїв військові смерч росіяни

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