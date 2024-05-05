Окупанти пʼятьма ракетами вдарили по Слов'янській ТЕС
Під час обстрілу було пошкоджено ряд об'єктів на території станції
Окупаційні війська Росії 5 травня пʼятьма ракетами завдали удару по Слов'янській ТЕС у місті Миколаївка Донецької області. Про це «Суспільному» розповів заступник начальника Миколаївської міської військової адміністрації Володимир Проскунін.
«Сьогодні 5 травня о 10:35 розпочався обстріл Слов'янської ТЕС Донбасенерго. Під час обстрілу було пошкоджено ряд об'єктів на території станції», – зазначив він.
Він додав, що російські військові завдали удару чотирма касетними ракетами з РСЗВ «Смерч» та однією фугасною. Постраждалих внаслідок обстрілу не має.
Роботу Словʼянської ТЕС зупинили 28 травня 2022 року.
Нагадаємо, росіяни поновили масовані повітряні удари по об'єктах енергетичної інфраструктури України саме у теплу пору року. Зміна тактики може бути пов'язаною, зокрема, з економічною та політичною ситуаціями.
Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що влітку Україна зможе частково компенсувати втрати потужностей генерації електроенергії, користуючись із відновлювальних джерел енергії, насамперед сонця. Однак зима стане викликом.
Коментарі — 0