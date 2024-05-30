Атака на Харківщину: стали відомі наслідки ракетного удару окупантів

Очільник Малоданилівської громади Олександр Гололобов повідомив, що постаждав житловий мікрорайон

Вночі 30 травня російські окупаційні війська завдали ударів по Харківщині. У Харкові та за його межами було чути вибухи.

Як повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, окупанти завдали по Харківщині щонайменше пʼять ударів. Частину – по населених пунктах Харківського району.

Очільник Малоданилівської громади Олександр Гололобов повідомив, що постаждав житловий мікрорайон: «Росіяни завдали п'ять ракетних ударів по об'єктах інфраструктури та житловому масиву громади. Обстріл вівся, попередньо, балістикою з С-300». За словами Голобова, поранених та загиблих у громаді немає.

фото: Facebook / Гололобов Олександр Олександрович

фото: Facebook / Гололобов Олександр Олександрович

Постраждали магазини, медичний заклад, приміщення бібліотеки, спортивної школи. Без вікон залишилися понад 100 квартир, додав Гололобов.

Нагадаємо, в Харкові, 30 травня, о 02:05 пролунав вибух. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що окупанти вдарили по критичній інфраструктурі.

«Був удар по критичній інфраструктурі одного з районів міста. На місці прильоту пожежа, перебитий газонін, постраждали й навколишні будинки – бачимо багато вибитих вікон. Вранці буде поквартирний обхід – дізнаємось детальніше», – йдеться у повідомленні. Терехов зауважив, що після влучання є четверо постраждалих.

Триває 827 день повномасштабного вторгнення. З початку доби російські загарбники завдали по території України чотири ракетних із застосуванням чотирьох ракет та 43 авіаудари 69 КАБами, застосували 364 дрони-камікадзе. Здійснили 2 683 обстріли по позиціях наших військ та населених пунктах із використанням різних типів озброєння.