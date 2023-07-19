У росіян істерика: Німеччина конфіскує та не віддає їхні авто

За словами посла Росії у Німеччині, постраждали щонайменше 10 громадян країни-агресора

Митна служба Німеччини почала заарештовувати автомобілі на російських номерах. Навіть особисті машини росіян на німецькій території тепер під забороною. Росіяни істерично заявляють про випадки конфіскації місцевими митниками автомобілів із російською реєстрацією на що посольство країни-агресора у Німеччині просто розводить руками. Про це росЗМІ розповів посол Росії у ФРН Сергій Нечаєв.

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У Німеччині почав працювати регламент про заборону імпорту низки російських товарів до ЄС, зокрема автомобілів. Під заборону потрапили також особисті машини росіян, які в'їжджають у країну.

За словами посла Росії у ФРН, до дипустанови звернулось щонайменше 10 громадян країни-агресора, які проживають на території Німеччини, але постраждалих може бути у десятки разів більше, якщо деякі не звернулися за допомогою до дипломатів.

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«Якщо громадяни Росії, зіткнувшись з такою ситуацією, ще не звернулися до посольства чи генконсульства, радив би зробити це, не відкладаючи», – закликав російський дипломат. Посол зазначив, що російські дипмісії працюють над проясненням ситуації, і закликав росіян поки що утриматися від ввезення до Німеччини автомобілів з російськими номерами.

Він переконаний, що місцева влада трактує ввезення транспортних засобів – навіть для особистого користування або з метою транзиту – як порушення закону «Про зовнішню торгівлю» і відповідно відразу застосовує введені проти Росії санкції Європейського союзу.

«Навіть абстрагуючись від незаконності санкцій ЄС як таких, очевидно, що в даному випадку йдеться не про товари, призначені для продажу на користь Російської Федерації, а про приватну власність, яка використовується в особистих цілях і тимчасово ввозиться на територію ФРН», – наголосив Нечаєв. Він також зазначив, що перед в'їздом до Німеччини власники цих транспортних засобів уже перетинали кордони інших країн Євросоюзу, але митники до них претензій не висували.

За повідомленням росЗМІ останні тижні кілька росіян поскаржилися на конфіскацію автомобілів у Німеччині. Відомо як мінімум про два випадки вилучення у росіян машин у Німеччині. Один із них стався з Іваном Ковалем, який якийсь час проживає в країні. За його словами, співробітник митної служби перевірив документи у росянина та визнав, що з ними все гаразд, але автомобіль все одно заарештували, пояснивши це санкціями.

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Пізніше німецька митниця погодилася повернути конфісковану через санкції машину одному росіянину. За словами самого чоловіка, Івана Коваля, лист із гамбурзької митниці з дозволом забрати раніше вилучений автомобіль Audi Q3 надійшов його адвокату у четвер, 13 липня. РосЗМІ пишуть, що це поки що єдиний відомий випадок поверненя авто росіянину у Німеччині.