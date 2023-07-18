Тисячі євро в день на волосся. Німці обурені витратами міністерки закордонних справ
Bild: голова МЗС ФРН Анналена Бербок витрачає на стиліста 8 925 євро на день
Німецьке суспільство шокувала новина, що очільниця МЗС ФРН Анналена Бербок витрачає близько дев'яти тисяч євро на день на послуги стиліста. Про це пише німецька газета Bild.
У публікації наголошується, що у 2022 році Бербок стала найдорожчим міністром в уряді Німеччини. Автори розкрили її витрати та зазначили, що їй виділили 136 тисяч євро.
«Піонер «феміністської зовнішньої політики» платила своєму візажисту фіксовану ставку у розмірі 8925 євро (включно з ПДВ) за робочий день», – зазначено в статті.
Лише за перше півріччя витрати на перукарів, візажистів, косметологів та фотографів у федеральних міністерствах досягли майже півмільйона євро. Конституційний юрист Крістіан Хіллгрубер назвав ці витрати «юридично сумнівними» та «політично потворними». Він упевнений, що владі слід менше фокусуватися на зовнішніх чинниках і більше – на формі та змісті своєї діяльності.
Президент Асоціації платників податків Райнер Хольцнагель каже, що німецькі платники податків обурені і шоковані такою поведінкою. «Їм важко донести, що вони також повинні «платити за візажистів і перукарів у політиці». Тому ці витрати повинні бути зведені до мінімуму і, якщо є сумніви, оплачуватися приватно», – наводить його слова видання.
Нагадаємо, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок перед візитом до Південно-Африканської Республіки закликала громадян цієї країни зрозуміти позицію України, яка захищається від російського вторгнення.
Зазначається, що у коментарі, опублікованому газетою Sunday Times у Преторії Анналена Бербок назвала важливим голос ПАР на міжнародній арені та нагадала про колишнього президента цієї країни та лауреата Нобелівської премії миру Нельсона Манделу, а також правозахисника Десмонда Туту.
«Якщо країна Мандели та Десмонда Туту виступає проти несправедливості, світ дослухається», – наголосила вона. За словами Бербок, вона розуміє, що південноафриканці, які живуть за дев'ять тисяч кілометрів, не хочуть втручатися і розбиратися у воєнному конфлікті РФ проти України.
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