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Тисячі євро в день на волосся. Німці обурені витратами міністерки закордонних справ

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Тисячі євро в день на волосся. Німці обурені витратами міністерки закордонних справ
Міністерку зловили на зловживанні бюджетом Німеччини
фото: bild

Bild: голова МЗС ФРН Анналена Бербок витрачає на стиліста 8 925 євро на день

Німецьке суспільство шокувала новина, що очільниця МЗС ФРН Анналена Бербок витрачає близько дев'яти тисяч євро на день на послуги стиліста. Про це пише німецька газета Bild.

У публікації наголошується, що у 2022 році Бербок стала найдорожчим міністром в уряді Німеччини. Автори розкрили її витрати та зазначили, що їй виділили 136 тисяч євро.

«Піонер «феміністської зовнішньої політики» платила своєму візажисту фіксовану ставку у розмірі 8925 євро (включно з ПДВ) за робочий день», – зазначено в статті.

Лише за перше півріччя витрати на перукарів, візажистів, косметологів та фотографів у федеральних міністерствах досягли майже півмільйона євро. Конституційний юрист Крістіан Хіллгрубер назвав ці витрати «юридично сумнівними» та «політично потворними». Він упевнений, що владі слід менше фокусуватися на зовнішніх чинниках і більше – на формі та змісті своєї діяльності.

Президент Асоціації платників податків Райнер Хольцнагель каже, що німецькі платники податків обурені і шоковані такою поведінкою. «Їм важко донести, що вони також повинні «платити за візажистів і перукарів у політиці». Тому ці витрати повинні бути зведені до мінімуму і, якщо є сумніви, оплачуватися приватно», – наводить його слова видання.

Нагадаємо, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок  перед візитом до Південно-Африканської Республіки  закликала громадян цієї країни зрозуміти позицію України, яка захищається від російського вторгнення.

Зазначається, що у коментарі, опублікованому газетою Sunday Times у Преторії  Анналена Бербок назвала важливим голос ПАР на міжнародній арені та нагадала про колишнього президента цієї країни та лауреата Нобелівської премії миру Нельсона Манделу, а також правозахисника Десмонда Туту.

«Якщо країна Мандели та Десмонда Туту виступає проти несправедливості, світ дослухається», – наголосила вона. За словами Бербок, вона розуміє, що південноафриканці, які живуть за дев'ять тисяч кілометрів, не хочуть втручатися і розбиратися у воєнному конфлікті РФ проти України.

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Теги: Німеччина послуги Анналена Бербок

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