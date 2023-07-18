Тисячі євро в день на волосся. Німці обурені витратами міністерки закордонних справ

Bild: голова МЗС ФРН Анналена Бербок витрачає на стиліста 8 925 євро на день

Німецьке суспільство шокувала новина, що очільниця МЗС ФРН Анналена Бербок витрачає близько дев'яти тисяч євро на день на послуги стиліста. Про це пише німецька газета Bild.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У публікації наголошується, що у 2022 році Бербок стала найдорожчим міністром в уряді Німеччини. Автори розкрили її витрати та зазначили, що їй виділили 136 тисяч євро.

«Піонер «феміністської зовнішньої політики» платила своєму візажисту фіксовану ставку у розмірі 8925 євро (включно з ПДВ) за робочий день», – зазначено в статті.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Лише за перше півріччя витрати на перукарів, візажистів, косметологів та фотографів у федеральних міністерствах досягли майже півмільйона євро. Конституційний юрист Крістіан Хіллгрубер назвав ці витрати «юридично сумнівними» та «політично потворними». Він упевнений, що владі слід менше фокусуватися на зовнішніх чинниках і більше – на формі та змісті своєї діяльності.

Президент Асоціації платників податків Райнер Хольцнагель каже, що німецькі платники податків обурені і шоковані такою поведінкою. «Їм важко донести, що вони також повинні «платити за візажистів і перукарів у політиці». Тому ці витрати повинні бути зведені до мінімуму і, якщо є сумніви, оплачуватися приватно», – наводить його слова видання.

Нагадаємо, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок перед візитом до Південно-Африканської Республіки закликала громадян цієї країни зрозуміти позицію України, яка захищається від російського вторгнення.

Зазначається, що у коментарі, опублікованому газетою Sunday Times у Преторії Анналена Бербок назвала важливим голос ПАР на міжнародній арені та нагадала про колишнього президента цієї країни та лауреата Нобелівської премії миру Нельсона Манделу, а також правозахисника Десмонда Туту.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Якщо країна Мандели та Десмонда Туту виступає проти несправедливості, світ дослухається», – наголосила вона. За словами Бербок, вона розуміє, що південноафриканці, які живуть за дев'ять тисяч кілометрів, не хочуть втручатися і розбиратися у воєнному конфлікті РФ проти України.