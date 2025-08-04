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У Ленінградській області автобус зіткнувся з вантажним потягом: є загиблі та постраждалі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Ленінградській області автобус зіткнувся з вантажним потягом: є загиблі та постраждалі
фото: соцмережі

За попередньою інформацією, постраждали 12 пасажирів автобуса, двоє з них – смертельно

Автобус, що перевозив туристів, зіткнувся з вантажним поїздом на залізничному переїзді станції Інема в Ленінградській області. Внаслідок чого є загиблі та постраждалі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські пропагандистські ЗМІ.

При зіткненні вантажного поїзда і автобуса в Ленінградській області одна людина загинула, 16 постраждали, з них семеро перебувають у важкому стані.

У Ленінградській області автобус зіткнувся з вантажним потягом: є загиблі та постраждалі фото 1
У Ленінградській області автобус зіткнувся з вантажним потягом: є загиблі та постраждалі фото 2

До слова, у Липецькій області Росії внаслідок ДТП згоріла ціла колона авто російських окупантів. Аварія сталася на трасі М-4 під Єльцем. За попередньою інформацією, цивільна вантажівка зіткнулася з військовою колоною окупантів.

Також 20-разовий чемпіон світу з мотоперегонів на льоду 40-річний росіянин Микола Красніков загинув у ДТП.

Теги: аварія росія

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