Центр протидії дезінформації пояснив, чим важлива атака на Сальськ

Унаслідок атаки уражено залізницю та ресурсну базу ворога у Ростовській області

У місті Сальськ Ростовській області вночі була атакована залізнична інфраструктура. Ворог активно використовує її для постачання військ та техніки на війну проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка.

За словами Коваленка, була атакована залізниця та «певна ресурсна база» росіян у Ростовській області. У місті Сальськ розташований логістичний хаб для перекидання ресурсів, палива, боєприпасів та інших вантажів на фронт Донецької області, а також на південь до тимчасово окупованого Криму і Запорізької області.

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Пожежа у Сальську після вибухів фото: Exilenova+

«Залізниця – це артерія війни. Без логістики швидкість дій армії Росії на фронті гальмується», – зазначив він.

Нагадаємо, у ніч на 29 липня безпілотники атакували Ростовську область, місто Сальськ. В.о. губернатора Ростовської області Юрій Слюсар написав, що БпЛА атакували Каменськ-Шахтинський, Сальськ, Волгодонськ, Кіровське та Тарасівський район. За його словами, у Сальську сталося займання на залізничній станції, пасажирський потяг відведений на безпечну відстань.

Раніше російські терористи завдали ракетного удару по Кам’янському на Дніпропетровщині. Внаслідок обстрілу частково зруйнована триповерхова будівля, що не експлуатувалася. Поряд – пошкоджені медзаклади: пологовий та відділення міської лікарні.

Як повідомлялося, російські терористи сьогодні вночі атакували один з пенітенціарних закладів Запорізької області. Внаслідок удару по виправній колонії 16 людей загинули, ще 35 – поранені. Зруйновані приміщення установи. Пошкоджені приватні будинки поруч.

До слова, триває 1252-й день повномасштабної війни. На тлі заяви Дональда Трампа про значне скорочення терміну для диктатора Володимира Путіна щодо погодження перемир'я, Україна, ймовірно, переживає найважчий етап повномасштабної війни.