У Росії число випадків коронавірус перевищило 680 тисяч



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Найбільше нових випадків коронавірусної інфекції за добу виявлено у Москві

З початку епідемії від Covid-19 в Росії померло 10 145 осіб

Упродовж минулої доби в Російській Федерації виявили 6 719 нових випадків зараження коронавірусом, загальне їх число виросло до 680 283.

Це випливає з інформації на сайті стопкоронавирус.рф.

Найбільше нових випадків коронавірусної інфекції за добу виявлено у Москві (650), Московській області (287), Петербурзі (275) і Ханти-Мансійському АО (272), Свердловській (266), Іркутській області (241), в Нижегородській (217) областях.

З початку епідемії від Covid-19 в Росії померло 10 145 осіб, за минулу добу – 134 пацієнта. Одужали 3 868 осіб, всього з початку епідемії – 449 995.

ЗМІ публікують розслідування про те, що Росія «вийшла на плато» по захворюваності Covid-19 до початку голосування по внесенню поправок до Конституції РФ і «обнуленню» президентських термінів Путіна (25 червня – 1 липня) завдяки статистичним підтасовкам та іншим хитрощам.

Нагадаємо, станом на ранок 5 липня в Україні зафіксовано 823 нових випадків коронавірусу, це на 91 випадків менше, ніж учора (914).

Одужали – 221 (вчора 597), померли – 22 (вчора 15).

Загалом одужали 21 376 осіб, летальних випадків – 1 249.

У Києві виявлено хворих 78 осіб (вчора 118). Також 30 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 37) і 138 – на Львівщині (вчора 176), 67 – на Рівненщині (вчора 91).

Коронавірус в Україні

Всього 48500

Хворіють 25875

Одужали 21376

Померли 1249

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Як повідомлялося, станом на ранок 4 липня в Україні зафіксовано 914 нових випадків коронавірусу, це на 38 випадків більше, ніж учора (876).

Одужали – 597 (вчора 505), померли – 15 (вчора 27).

Загалом одужали 21 155 осіб, летальних випадків – 1 227.

У Києві виявлено хворих 118 осіб (вчора 105). Також 37 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 41) і 176 – на Львівщині (вчора 153), 91 – на Рівненщині (вчора 73).