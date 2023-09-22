У Росії стався інцидент: літак із майже 200 пасажирами не зміг загальмувати

Літак не зміг загальмувати і викотився зі злітно-посадкової смуги

У Росії літак із майже 200 пасажирами приземлився в російській Пермі та не зміг загальмувати, проїхавши 50 метрів після межі злітно-посадкової смуги. Про це повідомляє російський Інтерфакс із посилання на прокуратуру та екстрені служби.

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фото: Риа Новости

Інцидент стався з повітряним судном Boeing 737 авіакомпанії Turkish Airlines. На борту перебували 174 пасажири, з них 26 неповнолітніх, та сім членів екіпажу. Постраждалих немає.

В умовах дощу і погіршення зчеплення шасі зі смугою екіпажу, за попередніми даними, не вдалося своєчасно загальмувати. Аеропорт тимчасово закрито.

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Нагадаємо, вранці 12 вересня у Росії літак авіакомпанії «Уральські авіалінії», що летів із Сочі в Омськ, здійснив екстрену посадку в полі в сільській місцевості недалеко від Новосибірська. Згодом стало відомо, що причиною екстреної посадки літака стали проблеми із гідросистемою.