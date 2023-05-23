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Кого росіяни бачать майбутнім президентом РФ: дані соцопитування

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Кого росіяни бачать майбутнім президентом РФ: дані соцопитування
В опитуванні взяли участь 1600 осіб – його проводили 13-16 травня
фото з відкритих джерел

Респонденти самі називали ім'я, а не вибирали зі списку

Соціологи компанії Russian Field провели дослідження про президентські вибори у Росії 2024 року. У ньому вони поставили відкрите питання, кого росіяни готові підтримати. Респонденти самі називали ім'я, а не вибирали зі списку. Про це повідомляють російські ЗМІ.

В опитуванні взяли участь 1600 осіб – його проводили 13-16 травня.

30,2% опитаних росіян назвали Володимира Путіна. Найпопулярнішими кандидатами після чинного президента стали голова ПВК Вагнера Євген Пригожин (2%), опозиціонер Олексій Навальний (1,8%), померлий екслідер ЛДПР Володимир Жириновський (1,3%).

Відповідаючи на інші питання дослідників, третина опитаних – 31% – вважали за неприпустиме або скоріше неприпустиме для президента обіймати посаду понад два терміни. Протилежної точки зору дотримуються 66% респондентів.

Згідно з опитуванням, жінки підтримують Путіна частіше, ніж чоловіки (33% проти 24%). Також прихильників у чинного президента найбільше серед тих, хто отримує інформацію з телебачення (39%), найменше – хто читає Telegram-канали (23%). Перераховуючи якості, які їм подобаються у диктаторові, опитані називали рішучість та стійкість (7,9% та 7,6%). Найнепривабливішими в президенті респондентам видається м'якість (5,2%) Путіна.

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Теги: росіяни росія президент путін

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