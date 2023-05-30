У Підмосков’ї спалахнула масштабна пожежа, є жертви (фото, відео)

До ліквідації пожежі залучалися десятки осіб

У ніч на 30 травна в підмосковному місті Одинцово сталася масштабна пожежа на складі з папером та картоном. Про це повідомляються російські ЗМІ.

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Склад розташований на вулиці Західній.

Під час пожежі троє людей загинули, повідомив одному зі ЗМІ представник екстрених служб.

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Повідомляється, що пожежу було ліквідовано.

До гасіння пожежі залучалися 32 особи та десять одиниць техніки.

Як повідомлялося, 30 травня вранці у Новій Москві (територія, приєднана до Москви, РФ) на 25 поверсі житлового будинку стався вибух, вибиті вікна, причини події встановлюються. Телеграм-канали повідомляють, що поряд із будинком знаходять предмети, схожі на уламки безпілотника.