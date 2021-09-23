У Росії створюють новий автомат зі штучним інтелектом

Новітня система озброєння допомагатиме стрільцю вести прицільний вогонь вночі та за умов поганої видимості

У Росії створюють новий зразок індивідуальної вогнепальної автоматичної зброї, яка буде послуговуватися нейромережею під час ведення бою. Про це виданню «Риа Новости» розповів головний конструктор компанії АО «Концерн «Калашніков», що виконує держзамовлення, Сергій Уржумцев.

За його словами, окремі елементи системи вже створені. Їх уже продемонстрували міністру оборони РФ Шойгу в рамках закритого показу на міжнародному військово-технічному форумі «Армія-2021».

Нейронні мережі, якими обладнають зброю, зможуть ідентифікувати об'єкти, а також допомагати в прицілюванні та супроводі цілі. Як запевняють автори проєкту, це підвищить влучність та швидкість ураження цілей. Конструктори обіцяють, що новий автомат уражуватиме цілі значно точніше за усіх попередників.

Зокрема, інновації, реалізовані у новому автоматі, ставатимуть у нагоді тоді, коли солдат фізично не може роздивитися цілі в темний час доби або в умовах поганої видимості.

Нагадаємо, Росія вперше застосувала нові розвідувально-ударні безпілотники «Іноходець» і «Форпост», які входять до складу комплексу «Ластівка», під час навчань «Захід-2021».

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