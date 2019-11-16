На Вінниччині сталася жахлива ДТП – є жертви



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За цим фактом події відкрито кримінальне провадження

У Вінницькому районі сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої одна людина загинула, ще троє, серед яких дитина, травмовані.

Про це повідомляє пресслужба обласної поліції.

Згідно з повідомленням, вчора, 15 листопада, близько 17:50 неподалік села Щітки водій автомобіля «Mercedes-Benz» не впорався з керуванням та зіткнувся з іномаркою «Volkswagen Caddi».

Внаслідок ДТП, 33-річна пасажирка «Volkswagen Caddi» загинула на місці пригоди. Водій, 4-річна дитина та 51-річна пасажирка легковика «Volkswagen Caddi» отримали поранення. Вони доставлені до міської лікарні.

37-річний власник автомобіля «Mercedes-Benz» затриманий в процесуальному порядку в ізоляторі тимчасового тримання та перевіряється на причетність до вчинення автопригоди.

За цим фактом події відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого).

Нагадаємо, у четвер, 14 листопада, увечері на вулиці Братиславській у Києві сталася серйозна ДТП: на перехресті не роз’їхалися автомобілі Mitsubishi Lancer і Skoda Octavia.

Як повідомлялося, у п’ятницю, 15 листопада, на перетині вулиць Здолбунівської і Ревуцького лоб в лоб зіткнулися автомобілі Opel і Audi.