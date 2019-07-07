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    У світі

    У Росії водій у ніч на Купала возив туристів зверху на бензовозі. Все закінчилось трагедією

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    У Росії водій у ніч на Купала возив туристів зверху на бензовозі. Все закінчилось трагедією

    51-річний водій бензовоза в момент аварії був п'яний

    В Росії внаслідок вибуху бензовозу у Свердловській області загинуло тчетверо людей.

    Про це повідомив начальник пресслужби ГУ МВС Росії по регіону Валерій Горєлих.

    «За попередніми даними, водій автомобіля «Урал» — бензовоза, завантаженого паливом обсягом близько 4,5 тонни, — рухався для дозаправки техніки з видобутку кам’яної породи в селищі Китлим. Водій допустив навантаження на верх своєї цистерни порядку семи чоловік туристів. З них четверо загинули», — сказав він.

    Як пояснив співрозмовник агентства, водій бензовоза не впорався з керуванням та допустив з’їзд в кювет, від удару машина запалала і вибухнула.

    «Водій і ще п’ятеро отримали травми різного ступеня тяжкості», — додав Горєлих.

    Поліцейські встановили, що 51-річний водій бензовоза в момент аварії був п'яний. Так, в його крові виявлено 0,706 проміле алкоголю. При цьому сам автомобіліст в аварії не постраждав.

    Зазначається, що бензовоз перевозив 500 л палива з 4,5 тис. л можливих.

    Джерело: ТАСС

    Росія МВС ДТП водій аварія чоловік
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