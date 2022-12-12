У Росії знову спалахнув торговий центр (відео)

Під час пожежі постраждав охоронець

У підмосковній Балашисі загорівся торговий центр «Стройпарк». Про це повідомляють росЗМІ.

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Зазначається, що усіх співробітників було оперативно евакуйовано. Під час пожежі постраждав охоронець.

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Станом на 8:50 площа займання будматеріалів на відкритому майданчику біля ТЦ складає 500 кв. м. Вогонь поширився на перший поверх.

Нагадаємо, 9 грудня у столиці Росії Москві палав торгово-розважальний центр «Мега Хімки». Площа займання становила приблизно 7 тис. кв. Як свідчать відеокадри з місця пожежі, торговий центр вигорів вщент.

Того ж дня поблизу станції метро «Владикино» на північному сході Москви загорілася адмінбудівля.