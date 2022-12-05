У Санкт-Петербурзі в квартирі насмерть замерзла пенсіонерка

У житловій компанії, яка обслуговує будинок, запевнили, що тепло в квартиру літньої жінки подавалося

Поки РФ атакує Україну, її власні громадяни помирають без тепла

На Звіринській вулиці у Санкт-Петербурзі у власній квартирі насмерть замерзла пенсіонерка. За даними прокуратури, 76-річну жінку з ознаками переохолодження доправили до лікарні. Незважаючи на зусилля медиків, врятувати росіянку не вдалося.

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У житловій компанії, яка обслуговує будинок, запевнили, що тепло в квартиру літньої жінки подавалося. При цьому інші мешканці будинку, що перебуває на ремонті, повідомили, що їм досить холодно, пишуть росЗМІ.

Відомство організувало перевірку роботи соціальних служб, які повинні стежити за самотніми людьми.

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Джерело, знайоме із ситуацією, відзначило, що пенсіонерка вела асоціальний спосіб життя.

«У вікні її квартири одне скло розбите, дірка скотчем заклеєна. Розпочато перевірку за обставинами смерті, але швидше за все ніякого криміналу тут не буде», – поділився співрозмовник.

До слова, поки РФ тероризує Україну холодом, у російських школах замерзають діти.

При цьому росіяни навіть не приховують, що страждання українців їх тішать.

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У той же час ЗМІ окупантів заспокоюють росіян, що США припинять підтримувати Україну, злякавшись ядерної зброї.