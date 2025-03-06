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Зеленський відреагував на заяву Макрона про мир в Україні

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Зеленський відреагував на заяву Макрона про мир в Україні
Володимир Зеленський подякував французькому колезі Еммануелю Макрону за спільні зусилля для досягнення миру
фото: Офіс президента

Макрон заявив, що Франція буде продовжувати допомагати Україні, аби вона перебувала у сильній позиції

Президент України Володимир Зеленський подякував очільнику Франції Еммануелю Макрону за його чітке бачення для досягнення миру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сторінку глави української держави в соцмережі Х.

«Вдячний Емманюелю Макрону за його чітке бачення та наші спільні зусилля для досягнення миру. Мир має бути справжнім, а не просто словом: він не може означати капітуляцію чи розпад України», – йдеться в повідомленні.

Зеленський наголосив, що мир має бути справедливим, надійним і тривалим, а цього можна досягти лише за умови міцних і довгострокових гарантій безпеки для України, Європи і всього світу.

«Ми глибоко цінуємо лідерство й зусилля кожного, хто підтримує Україну та зміцнює обороноздатність Європи. З нетерпінням чекаємо на спільну роботу над кроками до миру найближчими днями», – додав він.

Нагадаємо, Макрон заявив, що Франція буде продовжувати допомагати Україні, аби вона перебувала у сильній позиції під час переговорів з Росією. На його думку, «мир не може бути укладено за будь-яку ціну та під диктатом Росії».

Також глава Франції нагадав, що РФ насправді напала на Україну в не 2022 році, а 2014-му. Він закликав не забувати про провал Мінських угод.

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Теги: росія війна Франція Володимир Зеленський Україна Еммануель Макрон

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