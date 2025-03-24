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У центрі Москви сталася масштабна пожежа в елітному житловому комплексі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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У центрі Москви сталася масштабна пожежа в елітному житловому комплексі
Площа пожежі на цей час становить 400 кв. м
фото з відкритих джерел

Вартість квартир у будинку доходить до пів мільярда рублів

У центрі Москви в елітному житловому комплексі «Роза Росса» сталася масштабна пожежа. Про це пише повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

На відео помітно, як горить дах одного з корпусів житлового комплексу. Вартість квартир у цьому будинку доходить до пів мільярда рублів.

Площа пожежі на цей час становить 400 кв. м. Стовп диму видно майже з усього міста.

Нагадаємо, у місті Ростов-на-Дону у ніч на 24 березня сталася пожежа в ТЦ «Астор». Згодом вогонь перекинувся на дах сусіднього житлового будинку, там почалася евакуація людей. 

Як повідомлялося, у Владивостоці невідомий вчинив підпал на автостоянці. Чоловік підійшов до одного автомобіля облив його легкозаймистою рідиною та підпалив. Після цього автівка спалахнула. Згодом полум'я перекинулось на автомобілі, що стояли поруч. Загалом на стоянці вигоріли 22 транспортних засоби.

До слова, внаслідок нічної дронової атаки росіян на Київщину у ніч на 24 березня поранено людину та пошкоджено ряд будівель, зокрема торговий центр, новобудову, приватний будинок та господарчу будівлю.

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Теги: квартира будинок росія Москва пожежа

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