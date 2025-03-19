У Росії пропонують провести гру між гравцями НХЛ і КХЛ в окупованому Донецьку

Під час телефонної розмови Трамп та Путін обговорили можливе проведення серії хокейних ігор між гравцями США та РФ

«Сенатор» Волошин стверджує, що в окупованому Донецьку є майданчики, де можна було б провести поєдинок гравців НХЛ і КХЛ

Так званий «сенатор від Донецької Народної Республіки» Олександр Волошин запропонував провести один із можливих матчів між російськими та американськими гравцями, які виступають у Континентальній хокейній лізі (КХЛ) та Національній хокейній лізі (НХЛ), в окупованому Донецьку. Про це повідомляє «Главком».

Волошин стверджує, що в окупованому Донецьку є майданчики, де можна було б провести поєдинок гравців НХЛ і КХЛ.

«Ідея проведення хокейних матчів за участю гравців КХЛ та НХЛ, ініційована президентами Росії та США, безумовно, подія світового масштабу. Саме спорт об'єднує навіть, начебто, непримиренних ворогів. Як ми пам'ятаємо, легендарну Суперсерію було організовано у розпал «холодної війни». І було б чудово і справедливо провести один із запланованих матчів саме у Донецьку. У місті, незважаючи на багаторічні обстріли, збереглися необхідні для цього майданчики. Заодно заокеанські хокеїсти та вболівальники побачать все на власні очі», – заявив Волошин.

Нагадаємо, під час вчорашньої телефонної розмови Дональд Трамп та Володимир Путін обговорили можливе проведення серії хокейних ігор між гравцями США та РФ.

За підсумком розмови Москва повідомила, що Трамп підтримує ідею Путіна організувати в США та Росії матчі за участю гравців НХЛ і КХЛ, і погодився підтримувати зв’язок з усіх питань, порушених під час розмови, під час якої планувалося обговорити війну в Україні. У звіті Білого дому про дзвінок не згадувалося про переговори, пов’язані з хокеєм, і НХЛ дізналася про цю ідею після того, як він закінчився.

«Нам щойно стало відомо про розмову між президентом Трампом і президентом Путіним. Очевидно, що ми не були стороною в цих дискусіях, і було б недоречно давати коментарі в даний момент», – зазначили в НХЛ.

Як йдеться у офійній заяві НХЛ, Національна хокейна ліга засуджує вторгнення Росії в Україну і закликає до якнайшвидшого мирного вирішення питання.

«З 28 лютого 2022 року ми призупинили відносини з бізнес-партнерами в Росії і поставили на паузу роботу соціальних мереж і сайту російською мовою. Крім того, ми перестали розглядати Росію як місце проведення заходів НХЛ у майбутньому. Ми також стурбовані благополуччям гравців з Росії, які виступають в НХЛ від імені своїх клубів, а не від Росії. Ми розуміємо, що вони та їхні сім'ї потрапили в неймовірно складну ситуацію», – зазначили в НХЛ.

Нагадаємо, у Кремлі стверджують, що президент США Дональд Трамп підтримав ідею російського диктатора Володимира Путіна організувати хокейні матчі в США та Росії між російськими та американськими хокеїстами, які виступають у північноамериканській НХЛ та російській КХЛ.

Як відомо, розмова, результатів якої очікував без перебільшення увесь світ, не в останню чергу завдяки підігріванню інтриги адміністрацією Дональда Трампа, завершилася, м’яко кажучи, скромними результатами. Принаймні, в тому, що стосується публічної частини. Єдиною конкретною домовленістю, яку можна з натяжкою вважати проривною, стала згода Путіна на припинення вогню по енергетичній інфраструктурі (аналогічно, звісно, має вчинити й українська сторона), а також його «конструктивна реакція» на ініціативу щодо припинення вогню в акваторії Чорного моря. З повідомлення Кремля випливає, що з такою пропозицією під час розмови виступив Дональд Трамп, а Путін на неї погодився.