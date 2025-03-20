Що сталося біля дитячої бібліотеки? Москвичка здала легенду російського хокею у поліцію

Дорофєєв є рекордсмен клубу «Динамо» (Москва) за кількістю чемпіонських титулів за всю історію команди

Дорофєєв погорів на сороміцькому занятті біля дитячої бібліотеки

Легендарного російського хокеїста Ігоря Дорофєєва затримали в центрі Москви за те, що він займався самозадоволенням біля будівлі Російської державної дитячої бібліотеки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські пропагандистські ресурси.

Зазначається, що Дорофєєв публічно займався непристойним заняттям біля головної будівлі Російської державної дитячої бібліотеки на Калузькій площі. Це помітила жінка та викликала поліцію.

Вона зазначила, що Дорофєєв у процесі стежив за двома жінками середнього віку. Навіщо та чому він це робив, ексспортсмен не пояснив. Повідомив лише, що він безробітний.

Дорофєєв є рекордсмен клубу «Динамо» (Москва) за кількістю чемпіонських титулів за всю історію команди (п'ять). Зокрема, Дорофєєв був чемпіоном СРСР, СНД та Росії.

Також на його рахунку 352 матчі у складі московського хокейного клубу, у яких він забив 93 шайби та віддав 83 гольові передачі.

Нагадаємо, володар кубка Гагаріна (трофей, що вручається переможцю серії плей-оф Континентальної хокейної ліги) у складі хокейного клубу «Ак Барс» росіянин Федір Малихін пішов з життя у віці 34 років. Російські ресурси стверджують, що причиною смерті чоловіка стало передозування наркотиками.

Батько Малихіна знайшов його тіло вранці 18 березня в квартирі у Єкатеринбурзі.

Російський журналіст Артур Хайруллін стверджує, що у Малихіна не було жодних проблем зі здоров'ям.

Пізніше у російських ЗМІ з'явилася інформація, що хокеїст помер від передозування наркотиками. За даними джерела, за три дні до смерті Малихін перестав виходити на зв'язок із рідними. Наразі тіло спортсмена відправлено на судмедекспертизу.

Федір Малихін виступав за російські хокейні клуби. У 2018 році він у складі «Ак Барса» став володарем кубка Гагаріна та чемпіоном Росії, у складі «Авангарду» – бронзовим призером КХЛ сезону 2021/2022. Малихін завершив кар'єру восени 2023 року.