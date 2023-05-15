Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Білорусь злякалась авіатрощі у Брянській області: яке рішення ухвалила

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Білорусь злякалась авіатрощі у Брянській області: яке рішення ухвалила
Білоруська армія на військових навчаннях
фото: міноборони Білорусі

Лукашенко привів свої війська у повну бойову готовність

Сьогодні, 15 травня, стало відомо, що сили протиповітряної оборони Білорусі уже кілька діб перебувають у повній бойовій готовності. Причиною цього стала авіатроща у Брянській області. Про це повідомила пресслужба міністерства оборони Білорусі.

«Три доби після подій поруч із нами. Я маю на увазі в Брянській області, коли було збито чотири повітряні судна. Ми мусили на це реагувати. З того часу ми перебуваємо у більш підвищеній готовності, наші війська», – сказав Лукашенко.

Нагадаємо, у Брянські області РФ 13 травня розбилося п'ять повітряних суден. Зокрема три гелікоптери та два винищувачі Су-34 і Су-35. 

До слова, сьогодні Лукашенко після чуток про хворобу вперше за п’ять днів з’явився на публіці. Він вже кілька днів не з'являвся на публіці та пропускав державні заходи. Востаннє його бачили 9 травня – і, схоже, тоді йому відчутно нездужалося.

Читайте також: Що буде, якщо Лукашенко раптово помре

Теги: Білорусь росія війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

13 травня у Брянській області розбилося п'ять повітряних суден
«Там істерика». Повітряні сили прокоментували авіатрощу в Брянській області
Сьогодні, 17:57
У Брянській області 13 травня знищили два спеціалізовані гелікоптери Мі-8 ТПР, один фронтовий бомбардувальник Су-34 і винищувач Су-35
Авіатроща в Брянській області. Невизначеність сіє паніку в РФ
Сьогодні, 10:28
У Брянській області безпілотник атакував склад військової техніки. Є пошкодження
У Брянській області безпілотник атакував склад військової техніки. Є пошкодження
Сьогодні, 09:12

Соціум

Громадяни Фінляндії стали небажаними гостями у Росії: причина
Громадяни Фінляндії стали небажаними гостями у Росії: причина
Білорусь злякалась авіатрощі у Брянській області: яке рішення ухвалила
Білорусь злякалась авіатрощі у Брянській області: яке рішення ухвалила
«Там істерика». Повітряні сили прокоментували авіатрощу в Брянській області
«Там істерика». Повітряні сили прокоментували авіатрощу в Брянській області
Сорос, якого «поховала» мережа, вийшов на зв'язок
Сорос, якого «поховала» мережа, вийшов на зв'язок
Чехи зібрали $2,3 млн на купівлю «подарунка для Путіна»
Чехи зібрали $2,3 млн на купівлю «подарунка для Путіна»
«Картонний бзд*ла». Пригожин визвірився на депутата, який пригрозив росіянам за перехід до «Вагнера»
«Картонний бзд*ла». Пригожин визвірився на депутата, який пригрозив росіянам за перехід до «Вагнера»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
14K
У Туреччині підраховано 100% голосів: результати
9569
Міжнародний День сім’ї: листівки та привітання до свята
8224
Уночі окупанти знову атакували Україну дронами-камікадзе – Генштаб
6770
У Москві пролунав вибух, у небо здійнявся чорний дим (відео)
5565
Білоруська опозиція назвала ймовірний діагноз Лукашенка
4559
Істерика в РФ триває. Російські літаки та вертольоти потрапили в засідку?

Новини

Нова повітряна кампанія РФ: ISW пояснив, чому почастішали атаки на Україну
Сьогодні, 06:58
Вибори в Туреччині, візит Зеленського до Франції: головне за ніч
Сьогодні, 05:42
Зеленський розповів, коли Україна буде готова до контрнаступу
Сьогодні, 04:04
Сухо і тепло: прогноз погоди на 15 травня
Сьогодні, 03:50
У Краматорську та Херсоні пролунали вибухи
Сьогодні, 00:44
15 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:33

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту