Білорусь злякалась авіатрощі у Брянській області: яке рішення ухвалила
Лукашенко привів свої війська у повну бойову готовність
Сьогодні, 15 травня, стало відомо, що сили протиповітряної оборони Білорусі уже кілька діб перебувають у повній бойовій готовності. Причиною цього стала авіатроща у Брянській області. Про це повідомила пресслужба міністерства оборони Білорусі.
«Три доби після подій поруч із нами. Я маю на увазі в Брянській області, коли було збито чотири повітряні судна. Ми мусили на це реагувати. З того часу ми перебуваємо у більш підвищеній готовності, наші війська», – сказав Лукашенко.
Нагадаємо, у Брянські області РФ 13 травня розбилося п'ять повітряних суден. Зокрема три гелікоптери та два винищувачі Су-34 і Су-35.
До слова, сьогодні Лукашенко після чуток про хворобу вперше за п’ять днів з’явився на публіці. Він вже кілька днів не з'являвся на публіці та пропускав державні заходи. Востаннє його бачили 9 травня – і, схоже, тоді йому відчутно нездужалося.
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