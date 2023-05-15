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На Брянщині після авіакатастрофи тривають пошуки пілота російського літака

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
На Брянщині після авіакатастрофи тривають пошуки пілота російського літака
13 травня у Брянській області розбилося п'ять повітряних суден
фото з соцмереж

Таким чином російська влада підтвердила факт катастрофи Су-34

Влада Стародубського округу Брянської області РФ побічно підтвердила факт катастрофи Су-34, що сталася 13 травня. Про це пише «Медуза».

У понеділок 15 травня на сторінці округу в соцмережі було опубліковано повідомлення з проханням до жителів по допомогу в пошуках пілота.

«Шановні жителі округу, з метою організації пошуку в болотистій місцевості другого пілота екіпажу літака, що розбився, просимо надати допомогу човнами і болотними чобітьми. Збір охочих допомогти завтра 16 травня о 8:30 біля будівлі адміністрації округу», – йдеться в ньому.

На Брянщині після авіакатастрофи тривають пошуки пілота російського літака фото 1
фото: скриншот із соцмереж

Нагадаємо, у Брянські області РФ 13 травня розбилося п'ять повітряних суден. Зокрема три гелікоптери та два винищувачі Су-34 і Су-35.  

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Теги: росія літак пілот

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