На Брянщині після авіакатастрофи тривають пошуки пілота російського літака

Таким чином російська влада підтвердила факт катастрофи Су-34

Влада Стародубського округу Брянської області РФ побічно підтвердила факт катастрофи Су-34, що сталася 13 травня. Про це пише «Медуза».

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У понеділок 15 травня на сторінці округу в соцмережі було опубліковано повідомлення з проханням до жителів по допомогу в пошуках пілота.

«Шановні жителі округу, з метою організації пошуку в болотистій місцевості другого пілота екіпажу літака, що розбився, просимо надати допомогу човнами і болотними чобітьми. Збір охочих допомогти завтра 16 травня о 8:30 біля будівлі адміністрації округу», – йдеться в ньому.

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фото: скриншот із соцмереж

Нагадаємо, у Брянські області РФ 13 травня розбилося п'ять повітряних суден. Зокрема три гелікоптери та два винищувачі Су-34 і Су-35.