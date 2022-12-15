Польща визнала Росію спонсором тероризму. Радбез РФ відреагував погрозами

У відповідь на рішення сейму Польщі сенатор Джабаров заговорив про «четвертий поділ Польщі»

Оголошуючи Росію державою, яка підтримує тероризм, Польща втратила орієнтири. Про це заявив перший заступник голови міжнародного комітету Ради Федерації Володимир Джабаров, повідомляють росЗМІ.

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Відповідаючи на запитання щодо рішення сейму Польщі, він у звичній для російської пропаганди манері заявив, що «протистояння з Росією зазвичай закінчувалося для Варшави трагічно».

«На горизонті рано чи пізно замаячить четвертий поділ Польщі. Три з них вони вже якось пережили, втрачаючи території», — сказав сенатор.

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У той же час Джабаров закликав польський уряд одуматися. На його думку, «у Польщі сподіваються на заокеанського брата».

«Не розуміючи, що, якщо щось трапиться, їм ніхто не допоможе», – переконаний чиновник.

Крім того, сенатор заспокоїв публіку нагадуванням, що рішення сейму Польщі «поки що має рекомендаційний характер».

Нагадаємо, сейм Польщі ухвалив резолюцію про визнання Російської Федерації державою – спонсором тероризму, разом із запропонованою партією PiS поправкою щодо Смоленської катастрофи.

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«Російська Федерація та її збройні структури та формування здійснюють акти терору проти об’єктів громадянської інфраструктури, масові розстріли та викрадення людей, сексуальне насильство та тортури, відрив дітей від сімей з метою їх русифікації, масову депортацію населення, примусовий призов громадян України до російських збройних сил та крадіжку майна», – йдеться у резолюції.

Згодом президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що польські і німецькі спеціалісти днями вирішать, де доцільно у Польщі розмістити системи Patriot.

Крім того, Польща розмістить нові танки на кордоні з РФ.