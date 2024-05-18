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У російському Волгограді ексвагнерівець намагався задушити 12-річну дівчинку

Наталія Порощук
glavcom.ua
У російському Волгограді ексвагнерівець намагався задушити 12-річну дівчинку
Поліція затримала чоловіка, який напав на дитину
фото: Baza

Затриманий у своїх соцмережах поширював фото в екіпіруванні ПВК «Вагнера» та хизувався медалями й нагородами «за взяття» Соледара та Бахмута

18 травня стало відомо, що у Волгограді, Росія, ексвагнерівець намагався задушити 12-річну дівчинку. Про це пише російське медіа Baza.

За інформацією медіа, шестикласниця поверталася зі школи й зайшла до подруги. У підʼїзді на неї накинувся чоловік. Він наказав дівчині мовчати та почав її душити. 12-річна дитина вже задихалася, але відчинились двері ліфта і злочинець різко вибіг з будинку.

Згодом поліція затримала 45-річного Олександра, який визнав свою провину. Наразі він чекає суду.

Відомо, що затриманий у своїх соцмережах поширював фото в екіпіруванні ПВК «Вагнера» та хизувався медалями й нагородами «за взяття» Соледара та Бахмута.

Нагадаємо, що раніше колишній в'язень, якого було звільнено для участі у російсько-українській війні, повернувся із зони бойових дій та вчинив злочин. 

«Росіянин зґвалтував в автомобілі дівчину, після чого підпалив транспортний засіб», – розповів начальник УМВС міста Кіров Олександр Вдовкін на засіданні Кіровської міської Думи 28 лютого.

За його словами, співробітники спецназу затримали злочинця. Чи вижила постраждала дівчина – невідомо.

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Теги: ПВК «Вагнер» росія росіяни дитина кримінал поліція

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