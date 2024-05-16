Що Сі Цзіньпін хоче від Путіна: експерт назвав дві головні цілі Китаю

Сі Цзіньпін хоче й надалі купувати російські газ та нафту зі знижками, не ризикуючи при цьому опинитися під західними санкціями

Два роки Путін «годував» Китай розповідями про план РФ у війні з Україною і Сі Цзіньпін хоче нарешті його почути

Китайський лідер Сі Цзіньпін хоче почути від російського диктатора Володимира Путіна план майбутнього Росії та перспективи військово-політичного співробітництва між країнами. Про це в коментарі «Радіо Свобода» розповів китаїст Олексій Чигадаєв, політолог і сходознавець з Лейпцизького університету в Німеччині.

«Сі Цзіньпіну потрібен, по-перше, зрозумілий план російського майбутнього за задумами Кремля. В останні два роки Володимир Путін переконував Сі Цзіньпіна в тому, що Москва має такий план, є якась зрозуміла мета у війні в Україні, і що Росія цього плану дотримується і досягне мети», – повідомив він.

Чигадаєв наголосив, що протягом двох років Пекін не робив жодних зусиль для того, щоб стати активним переговорником між РФ та Україною. За його словами, Сі Цзіньпін хоче зрозуміти, що взагалі відбувається, а Путіну ці зустрічі потрібні, щоб описувати китайцям своє бачення світу.

«Друга річ, швидше за все, – це перспективи військово-політичного співробітництва. Тому що КНР потрібні російські технології, а Росія ще має багато чого, зокрема й у військово-технологічному плані, і Китаю це цікаво. І КНР цікаво, як при цьому мінімізувати ризики для себе», – вважає експерт.

Чигадаєв зазначив, що Пекін хоче продовжувати купувати російські нафту та газ зі знижками, відкривати російський ринок для китайських товарів, але робити це так, щоб не потрапити під ризик західних санкцій.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін у ніч проти 16 травня прибув до китайського Пекіна на запрошення свого китайського колеги Сі Цзіньпіна. Путін пробуде у КНР два дні. Про це повідомили у Кремлі.

Низка авторитетних видань додала, що новопризначений міністр оборони Андрій Бєлоусов, а також міністр закордонних справ Сергій Лавров, новий секретар Ради безпеки Сергій Шойгу та радник із зовнішньої політики Юрій Ушаков прибули до Китаю разом з російським диктатором.

Як повідомлялося, в рамках візиту до Китаю російський диктатор Володимир Путін хоче врегулювати платежі між країнами, домовитися про збільшення експорту газу та нафти і залучити китайські інвестиції. Китаїст Олексій Чигадаєв, політолог і сходознавець з Лейпцизького університету в Німеччині зауважив, що Росія не перебуває у зовсім принизливому становищі та не просить у Пекіна фінансової підтримки, якогось військового обмундирування чи техніки. За його словами, Москва вимагає ефективної торговельно-економічної взаємодії.