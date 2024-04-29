Журналіст Цимбалюк розповів, навіщо Навальний повернувся до Росії

Навальний розраховував, що вдячні росіяни в Москві на руках понесуть його до Кремля

«Взагалі ці опозиціонери типу Юлії Навальної і покійного Олексія Навального – не знають Російської Федерації»

Російський опозиціонер Олексій Навальний повертався в Москву із упевненістю в тому, що росіяни на руках понесуть його до Кремля. Таку заяву в інтерв’ю «Главкому» зробив журналіст Роман Цимбалюк.

«Взагалі ці опозиціонери типу Юлії Навальної і покійного Олексія Навального – просто тупі і не знають Російської Федерації. Мені достеменно відомо, що Навальний летів у Москву з розрахунком на те, що вдячна російська публіка понесе його на руках до Кремля», – зазначив він.

Журналіст додав, що раніше вважав логічним те, що говорили ці російські опозиціонери, але, на його переконання, вони обманювали себе та інших, зокрема, на Заході.

«Але чому Захід буде постійно підтримувати фінансово російських лібералів, як би це не було неприємно чути українському вуху? Річ у тому, що ми – у війні, а вони – ні. Тому Захід може собі дозволити шукати варіанти так званої «м'якої сили», щоб на якомусь етапі сказати росіянам: можна ж просто не воювати і от є люди, які дотримуються такої думки. Але більшість цих лібералів чогось війну з 2014 по 2022 роки не бачили, і Навальний – найкращий цьому приклад», – заявив він.

Цимбалюк назвав маячнею розмови про російську еліту, на яку розраховує Захід. На його переконання, міф про «башти Кремля» розкрутили російські «ліберасти», які намагалися отримати західні гранти в обмін на інформацію щодо боротьби із путінським режимом.

Нагадаємо, 16 лютого у виправній колонії помер російський опозиційний політик Олексій Навальний. Президент України Володимир Зеленський заявив, що опозиціонера вбив Путін. Команда Навального підтвердила його смерть і заявила, що це було вбивство.

Стало також відомо, що президент США Джо Байден та канцлер Німеччини Олаф Шольц за тиждень до смерті Олексія Навального обговорювали обмін ув'язненими із Росією. Зокрема йшлося про обмін колишнього офіцера ФСБ на Навального.

До слова, російський диктатор Володимир Путін назвав смерть опозиціонера Олексія Навального в російській в'язниці «сумною подією» і заявив, що нібито був готовий його обміняти.